Полицейские пострадали в стычках с пьяными фанами Англии, праздновавшими погром Украины

Болельщики сборной Англии после бурного празднования победы в 1/4 финала и никак не могли остановиться и устроили разборки с полицией в Лондоне

Столкновение английских фанатов с полицией в Лондоне / Фото: Reuters

Английские болельщики оторвались после разгрома Украины 4:0 в 1/4 финала и выход в полуфинал чемпионата Европы у себя на родине. В Рим смогло прорваться лишь небольшое количество британских фанатов. Остальные болели в фан-зонах дома и без конфликтов с полицией не обошлось.

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В некоторых городах Англии произошли стычки болельщиков с полицией. Самый крупный конфликт был зафиксирован в Лондоне. В столице Британии от рук фанатов пострадали двое служителей правопорядка. Как сообщает Ruptly, фанаты распивали алкоголь и пели песни на площади Лестер-сквер, празднуя победу сборной Англии.

Фото Reuters

Полицейские попытались разогнать болельщиков, но те ответили резким отказом и произошло столкновение. Девять человек были арестованы: трое — за нападение на полицейских, остальные — за мелкие правонарушения.

Теперь в полуфинале турнира Англия сыграет 7 июля в Лондоне против Дании. Финальный поединок тоже состоится на "Уэмбли".

Ранее мы писали, что Англию коронуют после разгрома Украины.