Полетели первые головы: жесткое заявление Гутцайта по результатам скандала с допингом

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Новость об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. В заявлении говорится, что министерство осуждает нарушения международных стандартов тестирования Национальной антидопинговой организацией Украины.

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"Министерство молодежи и спорта выступает категорически против манипулирования с допингом в спорте! Обнародованны Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции Геркулес. Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – сообщил Гутцайт.

Мы сообщали, что в результате операции Геркулес выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

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Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций.