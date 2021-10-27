27 октября 42’
Мариуполь 0
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
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Верес --
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Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
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Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челси --
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Динамо --
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Полетели первые головы: жесткое заявление Гутцайта по результатам скандала с допингом

Сергей Шаховец
27 октября, 17:21
Директор Национального антидопингового центра Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Новость об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. В заявлении говорится, что министерство осуждает нарушения международных стандартов тестирования Национальной антидопинговой организацией Украины.

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"Министерство молодежи и спорта выступает категорически против манипулирования с допингом в спорте!

Обнародованны Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции Геркулес. Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования.

Сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – сообщил Гутцайт.

Мы сообщали, что в результате операции Геркулес выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

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Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций.