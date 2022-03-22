Погибают невинные дети! Шевченко рассказал горькую правду о войне

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко ведет активную зарубежную информационную войну против вторжения орков. Легендарный футболист неоднократно вместе с семьей выходил на улицы Великобритании для поддержки украинцев.

На этот раз Шевченко в интервью одной из крупнейших ежедневных британских газет Daily Mail, дал понять всему миру, что это бессмысленная война, которая забирает жизни детей и мирных граждан.

"У нас с Россией были долгие отношения. Не думаю, что они когда-нибудь будут такими же. Но также знаю, что есть много россиян, желающих остановить войну. Мое послание к ним всегда одно – выходите на улицы. Я знаю, что это нелегко. В России это небезопасно. Но единственный способ остановить войну – сказать правду. Большинство людей в России не знают правды.

Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится. Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это города под бомбардировками.

Мы все знаем, что война – это жестоко. Не можем стоять в стороне. Я отец четырех детей. Мы не можем этого терпеть. Погибают невинные дети. Без причины. Вот для чего я работаю – чтобы остановить эту войну. Эта война не имеет смысла", – сказал Шевченко.