Подруга форварда Динамо всего несколько часов была матерью-одиночкой

Теннисистка Ольга Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, а потом удалила свой пост и призналась футболисту в любви

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Возлюбленная лидера киевского Динамо Жерсона Родригеса теннисистка Ольга Янчук оставила два очень ярких поста в соцсетях.

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Сначала Янчук на своей странице в Instagram объявила о расставании с футболистом.

"Да, сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно.

Наши отношения были наполнены любовью и эмоциями, но в жизни не существует ничего вечного, и все может завершиться в любой момент. Я изменилась, изменились мои взгляды на жизнь.

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Не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сохраним родительские отношения ради нашего сына – Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за любовь и поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", – написала Янчук.

Однако вскоре Ольга удалила публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его "Люблю тебя, Жерсон Родригес".