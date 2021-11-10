Подозревают в организации нападения на одноклубницу из-за конкуренции: футболистку ПСЖ взяли под стражу

Амината Диалло / Фото: Instagram

Сегодня, 10 ноября, футболистку поместили под стражу. Арест был произведен в рамках расследования нападения на Хейру Хамрауи, одноклубницу Аминаты, сообщает L'Equipe.

Ранее мы писали, что харьковский клуб набрал первое очко в Лиге чемпионов.

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4 ноября Хамрауи подверглась жестокому нападению в конце вечеринки, организованной ПСЖ в ресторане в Булонском лесу.

Двое мужчин в капюшонах вытащили ее из машины и избили железным прутом, а после скрылись. Диалло и еще одна одноклубница Хамрауи присутствовали при этом, находясь в автомобиле.

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Хамрауи в итоге доставили в больницу, где девушке наложили швы на ноги и руки. В итоге Хейра пропустила матч ПСЖ (4:0) в женской Лиге чемпионов против Реала. Вместо нее на поле вышла Амината Диалло, которую теперь подозревают в организации нападения на конкурентку.

ПСЖ выступил с заявлением, в котором подтвердил, что Амината Диалло была арестована полицией в связи с обвинениями в нападении на одну из своих одноклубниц, при этом парижане не стали уточнять имя пострадавшей, добавив лишь, что клуб принял все возможные меры для того, чтобы гарантировать безопасность всей остальной команды.