Подготовка к Шотландии: Петраков просит УЕФА организовать матчи для сборной Украины

Александр Петраков за честную борьбу за путевку на Мундиаль / Фото: Коллаж: Сегодня

Cборная Украины по футболу начнет подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022 в конце апреля. 29 числа команда соберется в Словении, чтобы провести тренировочный сбор перед игрой против Шотландии.

Матч должен был состояться 24 марта, однако был смещен на июнь из-за войны России против Украины. Таким образом, у нашей команды будет месяц на подготовку к битве за путевку на Мундиаль.

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Наставник сборной Александр Петраков прокомментировал предстоящий сбор, а также рассказал, что планирует провести четыре спарринга в мае.

"Обратились к УЕФА с просьбой организовать нам матчи на 2, 6, 10 и 14 мая. Затем 15-16 мая планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук. Позже к нам присоединятся остальные ребята, это будет зависеть от успешности выступления их клубов в еврокубках. На этом сборе многие игроки, у которых была нехватка практики в клубах. Они получат отличный шанс побороться за место в составе главной команды страны", – сказал он.

Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.