Поддержка на расстоянии в 6 тысяч км: за английский клуб болеют в одноименном городе из США

За Брентфорд болеют в США / Фото: The Sun, REUTERS

Брентфорд нашел новых болельщиков в… Брентфорде. Особенность в том, что этот город находится в США на расстоянии от своего тезки в 6715 километров.

Площадь американского Брентфорда из Южной Дакоты составляет всего 0,16 квадратных миль (около 2,5 кв. км), и здесь проживает немногим более 30 семей.

В день дебютного матча в Премьер-лиге 99 жителей города собрались в местном пабе, чтобы поддержать Брентфорд. И футболисты их не подвели, одержав сенсационную победу над лондонским Арсеналом (2:1).

Считается, что город в США был назван в честь своего английского аналога, поскольку железнодорожный служащий в Южной Дакоте, основавший в последствии городок, был родом из пригорода Западного Лондона, пишет The Sun.