Подарки привезли на лимузинах: форвард Боруссии по-царски ушел из команды

Эрлинг Холанд покинул Боруссию. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Звездный норвежский нападающий Эрлинг Холанд недавно подписал контракт с Манчестер Сити. В Англию футболист летом переедет из дортмундской Боруссии.

Перед отъездом Эрлинг решил красиво попрощаться с партнерами и сотрудниками Боруссии.

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Как сообщает Goal, все футболисты и тренеры дортмундского клуба получили от Холанда эксклюзивные часы Rolex стоимостью примерно 15 тысяч евро.

Часы доставили на базу клуба на двух лимузинах. Они были упакованы в подарочные коробки с инициалами и фотографиями Холанда.

Кроме того, футболист сделал подарки еще и персоналу Боруссии. Все достались часы Omega, стоимостью от 5 до 7 тысячи евро.

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В общей сложности на подарки норвежец потратит более полумиллиона евро.

Ранее мы сообщали, как Эрлинг Холанд поддержал Украину. Норвежец принял участие в благотворительном матче с Динамо и встретился с воспитанником "бело-синих", который покинул Украину из-за агрессии России.



