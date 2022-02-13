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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Под покровом ночи: допинг Валиевой лишил судей сна

Андрей Трофимов
13 февраля, 21:23
Заседание выездной комиссии Спортивного арбитражного суда Лозанны в Пекине по делу российской допинг-грешницы Камилы Валиевой затягивается

Суд остался без сна из-за Валиевой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Пекине продолжается заседание Спортивного арбитражного суда о допуске или недопуске 15-летней фигуристки из команды РОК Камилы Валиевой, погоревшей на допинге, к одиночным соревнованиям на зимних Играх-2022.

По состоянию на 21:00 воскресенья, 13 февраля, по киевскому времени (03:00 ночи по Пекину) решение еще не принято.

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Все стороны, участвующие в заседании, воздерживаются от комментариев. При этом генеральный директор суда Матье Риб заявил, что слушания могут затянуться на всю ночь.

Сама Валиева дает показания в онлайн-формате.

Оглашение вердикта должно состояться 14 февраля – 15-го у фигуристок состоится короткая программа.

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НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

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Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

ЧТО ГРОЗИТ ВАЛИЕВОЙ

Валиевой – 15 лет. Она входит в категорию "Защищенных лиц" (тех, кому нет 16 лет), поэтому в отношении нее все может ограничиться наказанием от предупреждения до дисквалификации на два, а не четыре, года.

При этом вопрос наказания допинг-грешницы Валиевой, как и судьба золота командного турнира фигуристов, добытого с помощью Камилы сборной РОК в Пекине, решится, скорее всего, уже через несколько месяцев. Такой прогноз накануне дал спортивный юрист из Украины Маркиян Ключковский.

Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня