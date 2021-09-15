Почувствуйте разницу: тренер Бенфики сравнил Динамо и Спартак

Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш после 0:0 с Динамо на Олимпийском довольно дипломатично ответил на вопрос о разнице между киевлянами и московским Спартаком, который лиссабонцы уверенно переиграли на пути в групповой раунд ЛЧ.

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Тем не менее Жезуш указал на один момент, выгодно отличающий Динамо на фоне Спартака.

"С кем было сложнее – с Динамо или Спартаком? Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, Динамо лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба противостояния можно сказать, что нам пришлось в них непросто", – приводит слова Жезуша Динамо Киев от Шурика.

Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.