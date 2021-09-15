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Аякс --
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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
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Рух --
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Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Почувствуйте разницу: тренер Бенфики сравнил Динамо и Спартак

Олег Люлька
15 сентября, 08:29
В квалификации Лиги чемпионов лиссабонцы дважды обыграли москвичей по 2:0, а с киевлянами на старте группового раунда разошлись миром 0:0

Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш после 0:0 с Динамо на Олимпийском довольно дипломатично ответил на вопрос о разнице между киевлянами и московским Спартаком, который лиссабонцы уверенно переиграли на пути в групповой раунд ЛЧ.

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Тем не менее Жезуш указал на один момент, выгодно отличающий Динамо на фоне Спартака.

"С кем было сложнее – с Динамо или Спартаком? Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, Динамо лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба противостояния можно сказать, что нам пришлось в них непросто", – приводит слова Жезуша Динамо Киев от Шурика.

Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

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