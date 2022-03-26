Почему Путин потерял голову и стал тираном – мнение

Олег Саленко назвал причины сумасшедших действий Владимира Путина

Россия продолжает военные действия против Украины, загоняя себя в мировую изоляцию. Действия армии Путина ужасают: разрушенные города, убитые мирные жители и невинные дети.

Такая политика агрессора стала следствием безнаказанного правления их президента. Путин удерживает власть в России уже 22 года (с небольшим перерывом на "подстилку" Медведева).

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Именно в этом видит причины проблемы оккупантов экс-игрок сборных Украины и России Олег Саленко. Об этом он рассказал Fanday, сравнив при этом Путина с Лукашенко.

"Жизнь не перестает удивлять! Вот в 1990-х, еще в Петербурге, я слышал об охраннике мэра Собчака. И вот этот бывший охранник 22 года возглавляет страну с ядерным оружием. 22 года! Понятно, что он давно потерял голову. Как и Лукашенко, который правит Беларусью 28 лет. Правильно сделали американцы еще несколько сотен лет назад: два срока, восемь лет отсидел — и пока! Испытание властью никто не проходит".

Отметим, что в 90-ые Путин работал на службе у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, будучи его заместителем и советником.