Побила всех! Украинка выиграла Всемирные игры

Лучшая каратистка мира - Анжелика Терлюга / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей Всемирных игр, которые проходят в Бирмингеме (США). Ранее Терлюга обозвала россиян нацистами.

На пути к высшей ступени пьедестала наша спортсменка прошла чемпионку Всемирных игр-2017 Валерию Кумизаки из Бразилии и олимпийскую чемпионку-2020 Ивет Горанову из Болгарии.

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А в финале Терлюга одержала победу над действующей чемпионкой мира, египтянкой Ахлам Юссеф – 1:0.

"Эта медаль для моей Украины, моей семьи, для людей, которые не перестают меня поддерживать. Один главный принцип этого года: цените каждый день своей жизни – это ваш шанс изменить свою жизнь и достичь поставленных целей. Никто не знает, что будет завтра", – прокомментировала победу Терлюга.

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Напомним, что в мае этого года Терлюга стала чемпионкой Европы. В финале она тогда одолела Горанову. Интересно, что на Олимпиаде в Токио Анжелика завоевала серебряную медаль, уступив в финале именно Горановой.

Кстати, ранее мы сообщали, что чемпионат Европы 2026 года по каратэ состоится в Украине.