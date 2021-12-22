Победа Усика над Джошуа – событие года в Украине: рейтинг

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Социологическая группа Рейтинг представила результаты опросов украинцев о топ-событиях страны в 2021 году.

35% опрошенного населения Украины самым основным достижением страны назвали сентябрьскую победу Александра Усика над Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Напомним, Усик одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

На втором месте оказался успех украинских паралимпийцев в Токио, его отметили 32% опрошенных.

На Паралимпийских играх в Токио сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 98 медалей, из них 24 – золотые.

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Максим Крипак – герой Паралимпиады / Фото: Reuters

Шестое место в рейтинге главных достижений страны занял выход сборной Украины по футболу в 1/4 финала Евро. Так далеко на европейских чемпионатах "сине-желтые" еще никогда не заходили.

Украина – четвертьфиналист Евро / Фото: Getty Images

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