Победа Усика над Джошуа: Кличко заценил месть

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram
В 2017-м Владимир Кличко нокаутом проиграл Энтони Джошуа на "Уэмбли". Накануне, на другом лондонском стадионе – "Тоттенхэм", Эй-Джея настигло украинское возмездие – его деклассировал Александр Усик.
Владимир Кличко остался доволен местью, написав следующие строки у себя в Instagram:
"Прошлой ночью Усик вошел в историю, он до сих пор не побежден как чемпион Олимпийских игр, чемпион в первом тяжелом и супертяжелом весе. Уважение к Энтони Джошуа. Украина – от начала и до конца".
Напомним, на арене "Тоттенхэм" за Усика в бою с Джошуа болели брат Владимира Кличко Виталий, а также Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Лилия Подкопаева.
При этом Виталий Кличко после боя выдал новый перл, посоветовав Усику зашиться.
Смотрите, как в 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко
А так Усик отомстил Джошуа в 2021-м
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