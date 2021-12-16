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По стопам Усика. Украинский боксер готов биться с Гассиевым в Москве

Сергей Шаховец
16 декабря, 21:36
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал о своих планах провести поединок против российского боксера Мурата Гассиева

Владислав Сиренко VS Мурат Гассиев / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер непобедимого украинца Али Башир ранее заявил, что планирует провести бой Влада с Гассиевым и не сомневается в победе своего подопечного.

В свою очередь, Сиренко ради этого поединка готов ехать куда угодно, даже в Москву.

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"Думаю, что мой бой с Гассиевым был бы очень интересным.

Я знаю, что он тяжело бьющий боец, поэтому, если бы мы строили тактику ведения боя с Гассиевым, то я думаю, что больше бы работал вторым номером. Я не работал бы в его манере.

Думаю, что шансы на такой бой есть. Это было бы круто. Если бы это было правильное предложение, то думаю, что могли бы поехать боксировать у них", – сказал Сиренко в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Мурат Гассиев VS Владислав Сиренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что сейчас Сиренко готовится к поединку против своего соотечественника Андрея Руденко, который состоится 18 декабря в Броварах в андеркарте боя Беринчик – Чаниев.

Владислав Сиренко vs Андрей Руденко / Фото: Коллаж: Сегодня

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А 25 декабря Мурат Гассиев должен был встретиться с Андреем Руденко в Сочи, но из-за повреждения россиянина поединок сорвался.

Добавим, что в июле 2018 года Александр Усик победил Мурата Гассиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира на "Олимпийском" в Москве. Тогда оба боксера выступали в крузервейте.

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images