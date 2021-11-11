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Платите мне больше, чем Роналду: ультиматум одноклубника Криштиану

Олег Люлька
11 ноября, 14:59
Французский полузащитник Поль Погба озвучил размер желаемой зарплаты – если ему ее не дадут, он покинет Манчестер Юнайтед

Роналду vs Погба / Фото: Reuters

Чемпион мира-2018 Поль Погба готов продлить контракт с МЮ только при одном условии: "красные дьяволы" должны сделать его самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

Погба хочет получать даже больше, чем на данный момент зарабатывает в Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

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Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, Погба желает получать в МЮ 585 тысяч евро в неделю, что на 25 тысяч евро больше, чем у Роналду.

По действующему контракту, который истекает следующим летом, Поль зарабатывает вдвое меньше.

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Погба vs Роналду / Фото: Reuters

Если Манчестер Юнайтед и Погба не пролонгируют соглашение, то французский футболист сможет вести переговоры с другими клубами, начиная с 1 января 2022 года.

Кстати, ранее мы писали, что покинуть МЮ грозит и Роналду – это случится, если по итогам нынешнего сезона манкуниканцы не смогут добыть путевку в Лигу чемпионов.

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters