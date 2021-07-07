Пике раскритиковал серию пенальти после вылета Испании из Евро-2020

Знаменитый защитник считает, что команда, пробивающая в серии пенальти первой, имеет преимущество над соперником. Пике даже знает как исправить этот недочет

Жерар Пике / Фото: Reuters

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике раскритиковал правила серии пенальти после того, как Испания проиграла лотерею Италии и не смогла выйти в финал Евро-2020.

"Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые мы увидели на Евро и Копа Америка, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у коллектива, который бьет первым, больше возможностей. Это несправедливо, что жеребьевка на таком турнире априори ставит тебя в невыгодное положение", – написал Пике в Twitter.

Отметим, что некоторое время назад Пике предлагал изменить формат серии пенальти. Он считал, что нужно пробивать 11-метровы не по очереди, а в такой последовательности: ABBAABBAAB.

Ранее мы писали, что стюард спутала футболиста сборной Италии с болельщиком, пытавшимся выбежать на поле. Итальянский футболист отправился праздновать победу над Испанией с болельщиками, а затем его спутали с фанатами и не хотел пускать назад на поле.