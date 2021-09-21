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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Первый за 49 лет! Уникальная награда Роберта Левандовски

Любомир Луканюк
21 сентября, 17:17
Польский форвард стал лучшим бомбардиром прошлого сезона. Левандовски в Бундеслиге забил 41 гол в 29 матчах

За наградой Роберт пришел с женой

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру прошлого сезона в европейских чемпионатах.

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В 29 матчах чемпионата Германии польский форвард забил 41 гол! Это лучший показатель для обладателя "Золотой бутсы" с сезона-2014/15, когда Криштиану Роналду забил 48 голов.

Более того, Левандовски также стал первым за 49 лет представителем Бундеслиги, которому удалось завоевать "Золотую бутсу".

"В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.

Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо", – сказал Левандовски.

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