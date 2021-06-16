Первый украинский клуб узнал соперника в еврокубках

Полтавская Ворскла узнала соперника по второму раунду отбора Лиги конференций. Это будет представитель либо Армении, либо Финляндии

Полтавский клуб первым среди наших сыграет в Лиге конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Где первой среди украинских команд в еврокубках стартует полтавская Ворскла.

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На этом этапе украинский клуб встретится с победителем противостояния Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия). Ворскла первую игру проведет на выезде 22 июля. Через неделю поединок пройдет в Полтаве.

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Лига конференций УЕФА – это новый турнир, который будет впервые проведен в этом сезоне. Это третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге конференций в первую очередь будут участвовать команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов УЕФА.

Еще один представитель Украины в Лиге конференций – Колос из Ковалевки – начнет выступление с третьего отборочного раунда. А соперника своего узнает 19 июля.