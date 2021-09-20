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Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Первый скандал Месси в ПСЖ! Лео убрали с поля, и он не пожал руку тренеру

Олег Люлька
20 сентября, 00:23
Прошло всего чуть больше месяца после перехода Лионеля Месси в ПСЖ, а он уже отметился высокомерным, если не сказать – гнилым поведением в новой команде

Месси не пожал руку Почеттино / Фото: Twitter

На 76-й минуте матча ПСЖ – Лион при счете 1:1 тренер хозяев Маурисио Почеттино принял сенсационное решение – чтобы выиграть поединок, он решил снять с поля своего соотечественника, 6-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Вместо него на поле вышел марокканец Ашраф Хакими.

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При этом Почеттино протянул руку Месси, покинувшему поле, но тот отказался ее пожать, что-то недовольно сказал тренеру и рассерженный уселся на трибунах.

ПСЖ в итоге выиграл этот матч – на 94-й минуте с передачи Мбаппе победный для парижан мяч забил Икарди – 2:1.

ПСЖ – ЛИОН – 2:1
Голы: Неймар, 67, пен, Икарди, 90+4 – Пакета, 54

ПСЖ набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Несмотря на это, болельщики в соцсетях уже прочат Почеттино скорую отставку – из-за конфликта с Месси.

"Видимо, недолго Почеттино осталось быть у руля ПСЖ после этой замены Месси. Ждем Зидана?" – написал один из болельщиков.

Отметим, что у Месси, по ходу матча с Лионом угодившего со штрафного в перекладину, были основания для недовольства и помимо замены.

В середине второго тайма Неймар заработал пенальти. Вот, казалось бы, шанс для Лионеля открыть счет своим голам за ПСЖ. Но не тут то было! Неймар лишил Месси этой возможности, исполнив 11-метровый сам.

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