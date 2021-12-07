Первый раз Шева это сделал 27 лет назад! Легендарное видео

После матча Бавария хотела купить Шевченко

Многие фанаты футбола еще не родились, когда начала всходить звезда Андрея Шевченко. Сегодня ровно 27 лет, как будущий обладатель "Золотого мяча" забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

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7 декабря 1994 года Динамо принимало в Киеве мюнхенскую Баварию. Для выхода в четвертьфинал киевлянам нужно было обыгрывать гостей с разницей в два мяча.

На 38-й минуте ударом из-за штрафной 18-летний Андрей Шевченко открыл счет. Но еще до перерыва немцы отыгрались, а во втором тайме оформили победу – 4:1.

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За свою карьеру в Лиге чемпионов Андрей Шевченко забил 59 голов - за Динамо, Милан и Челси. Седьмой результат в истории турнира.

В 2003 году он выиграл Лигу чемпионов в составе Милана. В серии послематчевых пенальти решающий гол забил именно украинский форвард.