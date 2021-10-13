15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Первый футболист за миллиард! рекордсмен играет в Барселоне

Александр Трикиша
13 октября, 17:17
Барселона подпишет новый контракт со своим главным талантом Педри. Испанец станет самым дорогим футболистом в истории, если его кто-то решится все же выкупить

Отступные за Педри составят миллиард евро / Фото: Reuters

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Барселона достигла договоренности с Педри о продлении контракта до июня 2026 года.

Новая сделка будет подписана в ближайшие дни. Также он сообщил, что сумма отступных за испанского футболиста составит рекордный один миллиард евро!

Реклама

Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 80 миллионов евро. Это значит, что желающий приобрести игрока должен будет переплатить каталонцам более, чем в 12 раз.

Напомним, что на данный момент самым дорогим трансфером является переход Неймара из Барселоны в Пари Сен-Жермен за 222 миллиона евро. Кстати, ранее мы писали, что Неймар пытался поцеловать соперника во время матча – необычный способ уладить конфликт.

Реклама