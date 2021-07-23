Первые украинские результаты Олимпиады: стартовали не слишком удачно

Лучницы Марченко, Павлова и Сиченникова оказались за пределами ТОП-30 в предварительном раунде. Но они остаются в борьбе за медали, которая продолжится 27 июля

На Олимпиаде прошли первые соревнования с участием украинских спортсменок / Фото: Reuters

Первые результаты Украины на Олимпиаде! В ночь на пятницу в борьбу вступили наши лучницы. Они заняли такие места:

35-е – Вероника Марченко

– Вероника Марченко 41-е – Анастасия Павлова

– Анастасия Павлова 54-е – Лидия Сиченникова.

Кстати, Анастасия Павлова претендует на звание мисс сборной Украины на Олимпиаде. Голосуйте!

Это была предварительная рейтинговая пристрелка, по результатам которой сформировались пары 1/32 финала. Лучшие результаты показали корейские спортсменки – ТОП-3 у них. Традиционно корейцы – лидеры в этом виде спорта.

Как это было: фото соревнований лучниц

Соревнования в стрельбе из лука продолжатся 27 июля, а медали в этом виде у женщин разыграют 30 июля.

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Наши лучницы получили таких соперниц в 1/32 финала:

Сиченникова – Кроппен (Германия)

Марченко – Леи (Тайвань)

Павлова – Мучино-Фернандес (США).

Первые ужасы Олимпиады. Во время соревнований было очень жарко. Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо, она потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

Гомбоева показала 45-й результат.

Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо / Фото: Reuters