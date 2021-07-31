Первая за время независимости! Зеленский поздравил Свитолину с особым статусом

Президент Украины отметил исторический момент в победе Элины Свитолиной над казахстанкой Еленой Рыбакиной в поединке за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Зеленский поздравил Свитолину / Фото: Reuters

"Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла "бронзу" по теннису на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо, Элина Свитолина, за победу! Болеем за наших", – написал Зеленский у себя в Twitter

Отметим, что Свитолина выгрызла бронзовую медаль Олимпиады в невероятном матче. Украинка проиграла первый сет 1:6 и проигрывала во втором 1:3, но все-таки переломила ход поединка и довела его до победы.

Теперь у Украины – пять бронзовых наград в Токио.

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Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Элина Свитолина расплакалась после завоевания "бронзы" / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.