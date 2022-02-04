Первая биатлонная гонка на Олимпиаде-2022: состав сборной Украины

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В субботу, 5 февраля, биатлонную программу Олимпийских игр откроет смешанная эстафета. Первые два этапа соревнования пройдут женщины, а завершать гонку будут мужчины.

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Сборная Украины в этой гонке выступит в следующем составе: стартером команды будет Валя Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, а финишером будет Дмитрий Пидручный, сообщает Суспильне.Спорт.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Запасной в команде будет Дарья Блашко.

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Отметим, что ранее тренеры биатлонной команды рассчитывали на участие в эстафетах Елены Билосюк, но из-за положительного теста на коронавирус спортсменка не сможет помочь команде.

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее тренер женской биатлонной сборной Украины Урош Велепец рассказал, в каких экстремальных условиях будут проходить олимпийские гонки.

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Напомним, смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.