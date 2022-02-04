3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
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Байер --
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Барселона --
Атлетико --
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Египет --
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Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
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Манчестер Юнайтед --
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Интер --
Рома --
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Брентфорд --
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Лестер --
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Металлист --
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Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде-2022: состав сборной Украины

Сергей Шаховец
4 февраля, 09:33
Тренерский штаб биатлонной сборной Украины определился с составом команды на первую биатлонную гонку на Играх-2022

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В субботу, 5 февраля, биатлонную программу Олимпийских игр откроет смешанная эстафета. Первые два этапа соревнования пройдут женщины, а завершать гонку будут мужчины.

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Сборная Украины в этой гонке выступит в следующем составе: стартером команды будет Валя Семеренко, за ней Юлия Джима и Артем Прима, а финишером будет Дмитрий Пидручный, сообщает Суспильне.Спорт.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Запасной в команде будет Дарья Блашко.

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Отметим, что ранее тренеры биатлонной команды рассчитывали на участие в эстафетах Елены Билосюк, но из-за положительного теста на коронавирус спортсменка не сможет помочь команде.

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее тренер женской биатлонной сборной Украины Урош Велепец рассказал, в каких экстремальных условиях будут проходить олимпийские гонки.

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Напомним, смешанная эстафета состоится в субботу, 5 февраля. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах.