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Ливерпуль --
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Рух 2
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Динамо 0
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30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Перестрелка во Львове: шедевр Климчука спас Рух от поражения

Сергей Шаховец
24 октября, 16:38
Закарпатский Минай, под руководством нового главного тренера Игоря Леонова, второй матч подряд набирает очки в чемпионате

Матч 12-го тура УПЛ Рух - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

Во Львове матч 12-го тура чемпионата Украины между Рухом и Минаем завершился вничью 2:2.

Гости вполне могли рассчитывать на три очка в игре с командой Кучука. В свою очередь хозяева сумели проявить характер и уйти от поражения.

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Счет в поединке открыл форвард Миная Рустам Ахмедзаде. Нападающий закарпатцев удачно замкнул высокую подачу с фланга.

Рух сумел отыграться в начале второго тайма, благодаря ошибке вратаря Миная Кучера. Несильный дальний удар Альваренги голкипер должен был брать, но пропустил мяч перед собой.

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Минай повел в счете благодаря ветерану команды Евгению Селезневу, который вышел на замену во втором тайме. Одиозный форвард великолепным пасом вывел на рандеву с вратарем Руха Дмитрия Билонога, который реализовал свой шанс на все сто.

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Спас львовскую команду от поражения Юрий Климчук. Траекторию дальнего удара атакующего хава Руха "подкорректировала" голова защитника Миная и мяч влетел точно в дальний угол.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Рух – Минай – 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Билонога, 67

Рух: Бандура – Лях (Мысык, 26), Мартынюк, Стаменкович, Сыч – Карасюк – Климчук (Кузык, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафари (Кондраков, 46).

Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Кныш, 71), Месхи (Хахлев, 87), Кулиев, Билоног (Кобак, 87) – Вишневский (Селезнев, 50).

Команда Игоря Леонова вторую игру подряд показывает отличную игру, но пока довольствуется ничьей. Благодаря набранному очку Минай поднялся на 12-ю строчку, а львовский Рух остался на 10-м месте.

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