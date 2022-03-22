Перережу Путину горло! Россиянин готов лично убить президента

Алиев готов уничтожить диктатора / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев с начала войны записался в тероборону.
Читайте также: Жесткая позиция Алиева: "Я эту падлу найду и сам с ним разберусь!"
Знаменитый футболист с оружием в руках готов защищать Украину от земляков. А еще Алиев мечтает встретиться с Путиным.
"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", – заявил Алиев в эфире программы "Бомбардир".
Интересно, что Александр Алиев – россиянин. Он родился в Хабаровске, где и начинал заниматься футболом. Выступал за молодежную команду московского Спартака.
Но потом переехал в Украину, принял наше гражданство. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.