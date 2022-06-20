Переписали историю. Футбольный клуб из Англии стал самым старым в мире

У фанов Кристал Пэлас новый повод для гордости / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Лондонский футбольный клуб Кристал Пэлас сменил год своего основания с 1905-го на 1861-й. Это случилось после того, как историки тщательно порылись в архивах и поискали все документы связанные с командой.

Историк клуба Питер Мэннинг объясняет, что в 1905 году была сформирована профессиональная футбольная команда, но сначала был любительский коллектив. Его создали в 1861 году члены крикетного клуба.

Реклама

Благодаря смене года основания лондонцы стали старейшим футбольным клубом мира. Пока не официально, нужно еще подтверждение Футбольной ассоциации Англии (FA).

Реклама

В данный момент FA считает старейшим клубом планеты Шеффилд, основанный в 1857 году. Но он выступает в непрофессиональной лиге.

А самым старым клубом, который выступает на профессиональном уровне, считается Ноттс Каунти, появившийся в 1862 году.