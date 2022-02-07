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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Перенос не помог: Украина далеко от пьедестала в скоростном спуске на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
7 февраля, 08:46
В Пекине состоялся перенесенный ранее финал в соревнованиях по скоростному спуску. Украинец Иван Ковбаснюк оказался далеко от пьедестала

Иван Ковбаснюк не поборолся за медали / Фото: REUTERS

Соревнования должны были пройти еще вчера, однако были перенесены из-за сильного ветра. Кстати, сегодня такая же судьба постигла гигантский слалом среди женщин.

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Олимпийским чемпионом в скоростном спуске стал Беат Фойц из Швейцарии. Серебро досталось французу Жоану Кларе, а бронза у Маттиас Майер из Австрии.

Скоростной спуск:

  • 1. Беат Фойц (Швейцария) – 1.42,69
  • 2. Жоан Кларе (Франция) + 0,10
  • 3. Маттиас Майер (Австрия) + 0,16

Наш Иван Ковбаснюк отстал от победителя на 5.40 секунды, заняв 33-е место. Хуже него выступили еще три спортсмена, а еще семь не смогли финишировать.

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