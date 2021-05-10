Перенос финала Лиги чемпионов : британцы требуют Лондон, УЕФА предлагает альтернативный город

Продолжаются переговоры о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон. УЕФА не хочет проводить матч в Великобритании и предлагает в качестве альтернативы Лиссабон

Фото: Reuters/Matthew Childs

Сегодня проходят переговоры между УЕФА и правительством Великобритании по финалу Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси, который хотят перенести из Стамбула в Лондон. Матч должен пройти 29 мая.

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В качестве альтернативного места проведения поединка рассматривают знаменитый стадион "Уэмбли". Решение о возможном переносе должны принять в ближайшие 48 часов.

На прошлой неделе правительство Великобритании включило Турцию в красный список для путешествий и не рекомендовало болельщикам ехать в Стамбул. Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран, включенных в красный список, должны находиться на карантине в течение 10 дней. Также карантин повлияет на игроков, участвующих в Евро-2020, которое начнется 11 июня.

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Тем не менее, УЕФА с удивлением воспринял включение Турции в красный список. В организации не настроены снова оставить Стамбул без финала, как это было в прошлом году, но считают приемлемым альтернативным вариантом Лиссабон. Португалия находится в зеленом списке Великобритании для путешествий, а это означает, что фанаты могут посещать страну без карантина. Еще одна проблема для УЕФА – это возможный карантин для сотрудников и СМИ, направляющихся в Великобританию, если матч все-таки будет перенесен, пишет The Guardian.

Еще один нюанс не в пользу Лондона – допуск болельщиков. УЕФА ожидал, что на Олимпийском стадионе Ататюрка соберется 25 тысяч зрителей, тогда как на "Уэмбли" будут допущены только 10 тысяч зрителей.