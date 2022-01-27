Перед Олимпиадой хотели убить лучшую биатлонистку Эстонии

Туули Томингас / Фото: Getty Images

Неприятное проишествие произошло после выступления сборной Эстонии на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, сообщает Postimees.

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После того, как эстонки заняли 15-е место в эстафетной гонке, Томингас получила сообщения в своем Instagram от человека под ником Alekseyjovanovic. Неизвестный угрожал убить биатлонистку и всю ее семью. Туули предполагает, что это может быть незадачливый игрок, проигравшийся на ставках.

"Угроза убийством. Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу. Для меня мое выступление сравнимо с ударом ножа в сердце, я подвела всю команду. После финиша я просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам", – сообщила Томингас.

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Отметим, что 27-летняя эстонка в составе биатлонной сборной Эстонии выступит на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка активно ведет страницу в Instagram и, судя по фото, кроме биатлона увлекается туризмом и конным спортом.