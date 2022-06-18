Перед дракой сыграли в шахматы: оригинальная раскрутка боя украинца и поляка (фото)

Шпилька и Радченко сыграли в шахматы

Сегодня в польском городе Торунь состоится вечер смешанных единоборств, где в октагон выйдут два боксера – Артур Шпилька (Польша) и Сергей Радченко (Украина).

В марте 2020-го украинский тяжеловес Сергей Радченко потерпел несправедливое поражение в бою со Шпилькой. Наш боксер дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу поляку.

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Реванш боксеры решили провести в новом для себя виде спорта – ММА. А для его раскрутки выбрали довольно оригинальный способ. Сыграли две партии в шахматы с контролем времени 10+10. Первую партию выиграл Артур, поскольку наш боксер просрочил время. Во второй Сергей взял реванш. 1:1 – сообщил Радченко в Instagram результат шахматного матча.

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Бойцы выйдут в октагон 18 июня в рамках бойцовского шоу KSW. Ранее звезда польского бокса Ева Бродницка вышла на взвешивание перед KSW едва прикрывшись листьями.