Парашютист упал на поле в матче Франции и Германии. Футболисты не верили своим глазам

Во время поединка группы F на газоне Альянц Арены в Мюнхене приземлился непонятно откуда взявшийся парень на парашюте и разбил камеру-паука

Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии в группе F (1:0) произошел инцидент, из-за которого пришлось остановить разминку. На поле неожиданно приземлился парашютист, который поразил всех на стадионе в Баварии.

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В начале поединка чемпионата Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене над стадионом показался парень на парашюте. Он пролетел над медиа-трибуною и болельщиками, едва не врезался в толку фанатов и сел прямо на газон, разбив камеру-паука. Подготовку к матчу пришлось ненадолго прервать, а некоторые игроки были откровенны поражены происходящим.

На парашюте оказался написан призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Гринпис".



Фото Reuters

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