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Паралимпиец из Грузии избил охранника в Токио – он сделал замечание за распитие алкоголя

Александр Трикиша
16 августа, 12:37
Паралимпийские игры еще на начались, но уже обрастают скандалами. Спортсмен-паралимпиец из Грузии был арестован в понедельник по обвинению в нападении на охранника в отеле в Токио

Паралимпиада в Токио стартует 24 августа / Фото: Reuters

Дзюдоист, прибывший в Японию для участия в Паралимпийских играх, которые стартуют 24 августа, обвиняется в нападении на 60-летнего охранника.

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Агентство kyodonews сообщает, что спортсмен толкнул охранника во время ссоры, в результате чего тот упал и получил перелом ребер.

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По словам источника, спортсмен находился на карантине в отеле после того, как у члена грузинской команды оказался положительный результат на COVID-19.

Охранник получил травму после того, как предупредил обвиняемого и еще нескольких членов грузинской команды о том, что они шумели утром, когда выпивали. Вероятно, он имел ввиду спиртные напитки.

Ожидается, что дзюдоист будет исключен из числа участников Паралимпийских игр и вернется домой.

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