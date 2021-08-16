Паралимпиец из Грузии избил охранника в Токио – он сделал замечание за распитие алкоголя

Паралимпиада в Токио стартует 24 августа / Фото: Reuters

Дзюдоист, прибывший в Японию для участия в Паралимпийских играх, которые стартуют 24 августа, обвиняется в нападении на 60-летнего охранника.

Читайте также: На Паралимпийские игры в Токио отправились 143 спортсмена из Украины

Агентство kyodonews сообщает, что спортсмен толкнул охранника во время ссоры, в результате чего тот упал и получил перелом ребер.

Реклама

По словам источника, спортсмен находился на карантине в отеле после того, как у члена грузинской команды оказался положительный результат на COVID-19.

Охранник получил травму после того, как предупредил обвиняемого и еще нескольких членов грузинской команды о том, что они шумели утром, когда выпивали. Вероятно, он имел ввиду спиртные напитки.

Ожидается, что дзюдоист будет исключен из числа участников Паралимпийских игр и вернется домой.