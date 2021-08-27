Паралимпиада-2020. Украина завоевала первые медали в велотреке и дзюдо

Дзюдоистка Юлия Иваницкая завоевала бронзу на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters
На Паралимпиаде-2020 в Токио украинские спортсмены принесли еще две награды для сборной Украины. Пока без золота.
Четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев выступал в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке среди мужчин (класс С5).
В бронзовом финале украинец легко обошел своего соперника из Франции Кевина ле Кунффа. Дементьев показал результат 4:22.746.
Бронзовый финал гонки преследования на 4000 м:
Егор Дементьев (Украина) – 4:22.746 – бронза;
Кевин ле Кунфф (Франция) – 4:27.997 – четвертое место.
Еще одну бронзовую медаль, третью за сегодня, выиграла дзюдоистка Юлия Иваницкая.
В борьбе за третье место украинка оказалась сильнее японки Сицука Хангаи.
Украинская спортсменка выступала в категории "с проблемами зрения" до 48 кг.
На данный момент у сборной Украины 13 медалей, из них 1 золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые.