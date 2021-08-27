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Паралимпиада-2020. Украина завоевала первые медали в велотреке и дзюдо

Сергей Шаховец
27 августа, 10:54
Третий день Паралимпийских игр набирает обороты. Еще две бронзы в копилку нашей команды принесли Юлия Иваницкая и Егор Дементьев

Дзюдоистка Юлия Иваницкая завоевала бронзу на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинские спортсмены принесли еще две награды для сборной Украины. Пока без золота.

Четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев выступал в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке среди мужчин (класс С5).

В бронзовом финале украинец легко обошел своего соперника из Франции Кевина ле Кунффа. Дементьев показал результат 4:22.746.

Бронзовый финал гонки преследования на 4000 м:

Егор Дементьев (Украина) – 4:22.746 – бронза;
Кевин ле Кунфф (Франция) – 4:27.997 – четвертое место.

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Еще одну бронзовую медаль, третью за сегодня, выиграла дзюдоистка Юлия Иваницкая.

В борьбе за третье место украинка оказалась сильнее японки Сицука Хангаи.

Украинская спортсменка выступала в категории "с проблемами зрения" до 48 кг.

На данный момент у сборной Украины 13 медалей, из них 1 золотая, 7 серебряных и 3 бронзовые.

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