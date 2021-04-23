Памятное место: Макгрегор купил паб, в котором избил пенсионера

Звезда UFC Конор Макгрегор приобрел паб в Дублине под названием "Мраморная Арка", в котором знаменитый ирландец избил пенсионера за отказ выпить с ним. Инцидент случился в 2019 году.
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Напомним, тогда Конор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.
По информации The Currency, Макгрегор недавно приобрел паб за 1,5-2 миллиона евро. Кстати, незадолго до этого Конор продал собственный бренд виски.
Недавно Конор вспомнил один из своих самых ярких поединков в смешанных единоборствах, который состоялся десять лет назад у него на родине. Смотрите подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами.
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