Падение в бездну: хейтер получил кругленькую сумму от бойца за высмеивание его поражения

Тайрон Вудли с юмором отнесся к своему поражению от блогера Джейка Пола / Фото: Instagram

В шестом раунде боксерской схватки ютубер "отправил спать" звезду ММА после эффектного оверхенда.

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Боец Тайрон Вудли с иронией отреагировал на свое поражение и организовал конкурс на самый смешной мем глухого нокаут.

И свое слово сдержал! Победителем конкурса стал один из фанатов экс-чемпиона UFC, которому Вудли отправил 5 тысяч долларов за самое лучшее видео.

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В первом поединке, который состоялся в августе этого года, победу раздельным решением судей одержал Джейк Пол.

Напомним, что соперником блогера должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.

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Джейк Пол победил Тайрона Вудли / Фото: Getty Images

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провел 26 поединков, выиграв 19 из них, а еще семь закончились для него поражениями. В 2016 году он стал чемпионом UFC в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером.