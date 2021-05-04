Овощи, картофель и фрукты: 74-летняя теннисистка раскрыла секрет спортивного долголетия

Гейл Фолкенберг осталась довольна своей игрой против 20-летней соперницы на турнире ITF и рассказала, что помогает ей быть в отличной форме

74-летняя теннисистка Гейл Фолкенберг провела первый матч за три года. В квалификации турнира ITF во Флориде Гейл уступила 20-летней Тифани Фике (0:6, 0:6). Но не отчаивается.

"Мне 74 года, но я в прекрасной форме! За исключением коленей, которые подустали, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты.

У меня очень хорошая подача с руки. Два эйса – неплохо, правда? Я над этим работаю. Грунт не мое любимое покрытие, мне комфортнее на харде, но я вполне довольна своим уровнем в матче. Я набирала очки, было несколько равных геймов. Я постепенно возвращаюсь на свой уровень, мне просто нужно больше играть. Я продолжу работать. Нужно сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперед и прибавлять.

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Я буду играть, пока мое тело не скажет "стоп". Я все еще могу выиграть профессиональный матч", – призналась Фолкенберг.

Фолкенберг впервые приостановила карьеру в 1999 году. Тогда ей было 52 года. С 2003 по 2011 год Гейл не тренировалась, потому что ухаживала за больной матерью, после смерти которой вернулась в спорт.

С 2011-го 74-летняя спортсменка выиграла один матч из 43. В возрасте 69 лет она победила в первом круге квалификации турнира ITF в Алабаме.