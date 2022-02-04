4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Отрезать язык: российской биатлонистке заткнули рот свои же после жалоб из Пекина

Андрей Трофимов
4 февраля, 19:26
Когда российская биатлонистка Валерия Васнецова жаловалась на плохое питание в Пекине, спортсменка рассчитывала на поддержку хотя бы от соотечественников

Васнецову раскритиковали после жалоб на питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Но российский спорт настолько суров, что желание достойно питаться рассматривается как поражение.

А русские не сдаются! Поэтому уже сама Васнецова оказалась под критикой со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Реклама

Васнецова жалуется на условия на самоизоляции / Фото: Коллаж: Сегодня

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе.

Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет", – распинался Тихонов в комментарии Sport 24.

Впрочем, пусть Васнецова благодарит, что за ней не выслали специальную группу, как это случилось с белоруской Кристиной Тимановской. Легкоатлетка посмела покритиковать спортивное руководство страны, а теперь вынуждена прятаться в Польше.