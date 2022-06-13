Открываем дверь в Европу. Как статус кандидата в члены ЕС поможет украинскому футболу

Игроки сборной Украины провели акцию "Embrace Ukraine" / Фото: УАФ

Украина вскоре могут получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Ожидается, что это решение примут в конце июня.

Данный статус может положительно сказаться на украинских футболистах, которые планируют строить карьеру в еврочемпионатах. Если наша страна станет кандидатом в члены ЕС, игроки смогут перестать считаться "неевропейцами". Подробнее о преимуществах для нашего футбола рассказал журналист Игорь Бурбас.

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"Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС принесет эффект и нашему футболу. Причем мегаположительный! По идее это ускорит процедуру лишения украинских игроков приставки "non-EU", на которых в некоторых топ-чемпионатах распространяются лимиты. Очень часто это становится барьером и вынужденной мерой приглашать менее талантливых, но с паспортом ЕС. В УАФ еще год назад обрабатывали вопрос снятия с украинцев статуса легионеров в еврочемпионатах. Но тогда запустить это в действие не удалось. Сейчас же решение Еврокомиссии может упростить путь к реализации задуманного".

Украина в марте этого года официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.