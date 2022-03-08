Откройте глаза, зомбиленд! Реакция футболиста на подлое уничтожение мирного авто

Михаил Мудрик отреагировал на расстрел мирного авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Мудрик в начале года попал в список игроков, которые должны "выстрелить" в 2022 году. Тогда УЕФА опубликовал статью, посвященную молодым футболистам не старше 21 года, которые должны проявить себя. В списке из 40 футболистов нашлось место и украинцу.

Но со стартом войны футболистам не до достижений на футбольном поле. Каждый день из-за агрессии путинской армии гибнут люди. Орки совершают военные преступления. Например, расстреливая авто с мирными людьми из танков. Жуткое видео расстрела разлетелось в Сети.

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Полузащитник Шахтера и молодежной сборной Украины отреагировал на уничтожение в Украине автомобиля с мирными жителями.

"Только по военным объектам, значит, работает русский народ на спецоперации в Украине? Откройте глаза, зомбиленд! Или это уже не лечится?" – написал Мудрик в сторис в своем Instagram.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость молодого футболиста в 4 миллиона евро. Мудрик – один из самых перспективных футболистов страны.