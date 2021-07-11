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Откровенное фото Свитолиной возмутило ее фолловеров: "Так тебе Уимблдон никогда не выиграть"

11 июля, 00:04

Андрей Трофимов

По мнению поклонников украинской теннисистки, ей стоило бы попотеть на кортах Лондона, а не под горячим солнышком на пляже в Монте-Карло

Элина Свитолина в Монако / Фото: Instagram

Элина Свитолина разделила своих фолловеров на два лагеря, опубликовав откровенное фото в Instagram.

Первая ракетка Украины, окунув ноги в воду, лежит в красном купальнике на каменистом пляже в Монте-Карло, где у нее есть своя квартира. Шикарная фигура, эффектная татуировка на бедре.

"Очко, сет и матч за Свитолиной", – заценил этот снимок украинской теннисистки один из ее подписчиков

А вот другие на английском языке принялись корить Элину:

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Напомним, победительницей женского Уимблдона-2021, завершившегося 10 июля, впервые в карьере стала австралийка Эшли Барти. Свитолина же во втором раунде соревнований уступила полячке Магде Линетт.

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Источник: Сегодня|Спорт

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