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Отказались от 90 миллионов! Фьюри в бешенстве от аппетитов Джошуа и его промоутера

Сергей Шаховец
27 января, 00:24
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил Джошуа и его команду в срыве боя с Александром Усиком

Фьюри вынужден будет ждать боя с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Александр Усик "загорает" на снегу у моря, за океаном разгорелись нешуточные страсти. Как заявил Цыганский король, Эй-Джей и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, за то, чтобы позволить Фьюри сразится с украинцем.

Об этом Фьюри сообщил в своем Twitter.

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"Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории.

Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!", – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа готов отступить в сторону за 20 миллионов долларов и гарантию боя с победителем. Эта сумма в 10 раз больше, чем Усик заработал за победу над Джошуа!

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

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В свою очередь Фьюри не терпится сразится с Александром Усиком. Накануне Цыганский король покрыл матом обоих боксеров, потребовав боя в ближайшие выходные.

"Джошуа трус, Усик п**а, а Диллиан Уайт не хочет драться. Если я неправ, давай, б**ь, драться. Вы все трусы, бомжары, тряпки.

Я буду снимать видео, пока один из этих трусов не решит драться. Вы все трусы, придурки. Мне все равно, с кем я буду драться – с Эй Джеем, Усиком, Диллианом Уайтом. Сразитесь со мной", – заявил Фьюри.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters