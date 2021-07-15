Отец нападающего сборной Украины стал полноценным тренером клуба Премьер-лиги

Олег Яремчук будет работать в тренерском штабе футбольного клуба Львов на полную ставку. Ранее украинский специалист отвечал за физическую подготовку юношеской команды

Олег Яремчук / Фото: ФК "Львов"

Отец форварда сборной Украины и бельгийского Гента Романа Яремчука, Олег Яремчук, будет работать в тренерском штабе футбольного клуба Львов на полную ставку. Ранее Яремчук и Миколенко оскандалились из-за фото с Бастой.

Ранее Яремчук-старший совмещал тренировки основного состава с работой в юношеской команде львовского клуба. Теперь же ассистент Анатолия Бессмертного будет отвечать исключительно за физическую подготовку футболистов основной команды – сообщается на сайте Львова.

В штабе львовского клуба украинский специалист работает с марта, с прошлого года у него есть тренерский диплом УЕФА категории В. Напомним, что первый матча нового сезона Премьер-лиги Львов проведет 23 июля против Мариуполя.

Читайте также: Трое украинцев попали в число худших игроков Евро-2020

В свою очередь Роман Яремчук близок к переходу в лиссабонскую Бенфику. Нападающий уже даже согласовал все условия контракта с португальским клубом.

Ранее после скандала с Бастой игроки сборной Украины отрывались под Потапа и Настю.