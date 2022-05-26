Отдайте Лазурный берег России! Звезда теробороны возмущен торговлей территории Украины

Александр Долгополов отреагировал на торговлю территорией Украины

Украина уже более трех месяцев обороняется от военной агрессии фашистской России. Армия соседнего государства обстреливает ракетами наши города, убивает украинцев и оккупирует территории.

Цивилизованный мир давно стал на сторону Украины, однако и среди него находятся индивидуумы, пытающиеся сохранить лицо российскому фюреру Владимиру Путину.

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Недавно экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предложил отдать России часть наших территорий для достижения мира, за что был разнесен в пух и прах президентом Украины Владимиром Зеленским. На данные заявления отреагировал и бывший украинский теннисист Александр Долгополов на своей страничке в Twitter.

"Мы готовы на это лишь в том случае, если европейские страны отдадут свои территории России, чтобы остановить войну. Мы не продадим нашу землю и людей, извините. Лазурный берег – отличный вариант для них. Там полно россиян. Выполнение таких условий – это просто отсрочка новой, еще большей войны с захватом территорий, они не остановятся. Они должны отойти назад хотя бы до границ по состоянию на 24 феврали и после этого мы сможем говорить".

Отметим, что после завершения карьеру Долгополов проходил военную подготовку в Турции. После этого Александр прибыл в Киев, где присоединился к теробороне для защиты Украины от фашизма.