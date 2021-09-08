Отбор ЧМ-2022: расписание матчей 8 сентября

8 сентября, 14:29

Сегодня закрывается неделя сборных. Пока Украина играет товарищеский матч с Чехией, в Европе проходит 12 поединков квалификации к катарскому чемпионату мира