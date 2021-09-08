8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Отбор ЧМ-2022: расписание матчей 8 сентября

Олег Люлька
8 сентября, 14:29
Сегодня закрывается неделя сборных. Пока Украина играет товарищеский матч с Чехией, в Европе проходит 12 поединков квалификации к катарскому чемпионату мира

Левандовски 8 сентября играет против Англии / Фото: Reuters

В среду, 8 сентября, украинская сборная проводит контрольный спарринг с Чехией. Онлайн Чехия – Украина доступен на нашем сайте.

Чехия – Украина: во сколько начало и где смотреть матч

Параллельно в Европе финиширует серия сентябрьских поединков отбора ЧМ-2022.

ОТБОР ЧМ-2022. МАТЧИ 8 СЕНТЯБРЯ

Группа J

19:00 Армения – Лихтенштейн
ТВ: Футбол 2

21:45 Исландия – Германия
ТВ: Футбол 3

21:45 Северная Македония – Румыния

Группа B

21:45 Греция – Швеция

21:45 Косово – Испания

Группа C

21:45 Италия – Литва

21:45 Северная Ирландия – Швейцария

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Группа E

21:45 Беларусь – Бельгия

21:45 Уэльс – Эстония

Группа I

21:45 Польша – Англия
ТВ: Футбол 2

21:45 Венгрия – Андорра

21:45 Албания – Сан-Марино

Прямые трансляции всех матчей отбора ЧМ-2022 доступны на платформе OLL.TV.

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Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Францией

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