От продавщицы до супермодели: о жизни невесты Роналду снимут реалити-шоу

Джорджина Родригес станет героиней нового шоу на Netflix. О судьбе красотки, прошедшей путь от продавщицы в магазине до супермодели и любящей мамы, расскажет реалити-шоу

Возлюбленная нападающего Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес станет героиней нового реалити-шоу от популярного стримингового сервиса Netflix. Сериал получил название "Джорджина".

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"Это реалити-шоу будет глубоким и эмоциональным портретом женщины, скрывающимся за фотографиями, рассказами и громкими заголовками – ее повседневная жизнь, ее материнство, ее взлеты и падения", – гласит описание сериала, которое цитирует Eurosport.

Криштиану и Джорджина познакомились пять лет назад, когда скромная девушка работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде, а футболист играл за "Реал". С тех пор они не расстаются, а в 2017 году девушка родила дочь Алану-Мартину. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей.

На данный момент на страницу красотки в Instagram подписано более 24 миллионов человек, она регулярно появляется на обложках популярных журналов.