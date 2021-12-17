"От Ирландии не ждут победы в группе". Чем опасен первый соперник Украины в Лиге наций

Стивен Кенни отдает должное сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
По результатам жеребьевки Лиги наций, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Наставник ирландцев Стивен Кенни поделился своими ожиданиями от встречи с каждым из соперников по группе Лиги наций.
"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции.
Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.
Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба.
Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас подлинным вызовом", – цитирует Кенни УАФ.
Напомним, что тренер сборной Шотландии Стив Кларк дерзко заявил, что трижды обыграет сборную Украины в будущем году.
В свою очередь наставник сборной Армении Хоаким Капаррос назвал украинцев фаворитами группы.
А главный тренер сборной Украины Александр Петраков поставил перед "желто-синими" задачу вернуться в элиту Лиги наций, откуда команда несправедливо вылетела.
Отметим, что Украина узнала календарь матчей розыгрыша Лиги наций-2022/23. Первый поединок команда Петракова проведет как раз против ирландцев.