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"От Ирландии не ждут победы в группе". Чем опасен первый соперник Украины в Лиге наций

Сергей Шаховец
17 декабря, 21:27
Главный тренер сборной Ирландии прокомментировал жеребьевку Лиги наций-2022/23

Стивен Кенни отдает должное сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

По результатам жеребьевки Лиги наций, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

Наставник ирландцев Стивен Кенни поделился своими ожиданиями от встречи с каждым из соперников по группе Лиги наций.

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"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции.

Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба.

Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас подлинным вызовом", – цитирует Кенни УАФ.

Напомним, что тренер сборной Шотландии Стив Кларк дерзко заявил, что трижды обыграет сборную Украины в будущем году.

В свою очередь наставник сборной Армении Хоаким Капаррос назвал украинцев фаворитами группы.

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А главный тренер сборной Украины Александр Петраков поставил перед "желто-синими" задачу вернуться в элиту Лиги наций, откуда команда несправедливо вылетела.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Отметим, что Украина узнала календарь матчей розыгрыша Лиги наций-2022/23. Первый поединок команда Петракова проведет как раз против ирландцев.