Остановите войну – спасите Украину! Горячий призыв Шевченко

Шевченко призывает остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко продолжает вести общественно-информационную борьбу против российского вторжения. Новое обращение экс-тренер сборной Украины скомпоновал с прошлыми своими лозунгами.

Увольнение из Дженоа ударило по Шеве / Фото: REUTERS

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Видео Андрей Шевченко опубликовал в своем Instagram, на который подписались 1,1 млн людей со всего мира. Также Шевченко поблагодарил всех, кто уже помогает украинскому народу, и призвал продолжать в том же духе.

Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает Украину и позволяет мне говорить от имени моей страны в течение этой ужасной войны. Пожалуйста, продолжайте помогать Украине, делайте пожертвования, распространяйте правдивую информацию в интернете, ходите на демонстрации. Не будьте равнодушны, сделайте свою часть для Украины. Вместе мы победим. Остановите войну сейчас – спасите Украину. Все будет Украина.

Андрей Шевченко на митинге в Лондоне / Фото: Instagram

Андрей Шевченко вместе с семьей неоднократно посещали акции в поддержку Украины в Лондоне.