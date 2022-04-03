Остановите Путина, спасите детей! Зинченко призвал мир дать отпор оккупантам

Александр Зинченко активно выступает против войны России и Украины / Фото: Getty Images

Полномасштабное военное вторжение России в Украину длится уже более месяца. Армия Путина массово обстреливает наши города и убивает мирное население, в том числе и детей.

Мировое спортивное сообщество объединилось вокруг борьбы с оккупантами, особенно это касается украинцев. Сегодня обращение к миру записал футболист Ман Сити Александр Зинченко, который призвал остановить Путина и спасти детей.

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Александр Зинченко мчится к своему очередному чемпионству / Фото: Getty Images

"Я Александр Зинченко, игрок Манчестер Сити и сборной Украины. Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. Сейчас моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают! Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей. Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город рядом с Житомиром. По итогу одного из авиаударов убили семью, вместе с маленьким ребенком.

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У меня также есть маленькая дочь. Мое сердце разбивается при мысли о том, как много детей ее возраста сейчас умирают и сколько еще станут жертвами этой войны. Уже погибло более 140 детей. Их количество будет только расти, если никто не сможет остановить вторжение. Я прошу вас, говорите об этом вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими голосами и поддержкой. Остановите Путина! Спасите украинских детей!"

Отметим, что в начале войны Зинченко пожелал Путину смерти в Instagram. Правда, позже эта запись пропала. Утверждают, что из-за возможного бана от соцсети.